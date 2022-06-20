СК сообщил о задержании трех налоговиков, которые занимались сбором данных о силовиках

С 2019 года группировка передала сведения более чем о 30 военнослужащих и правоохранителях.

ФСБ совместно с сотрудниками Комитета госбезопасности Белоруссии задержала трех налоговиков по делу о незаконном сборе сведений о представителях силовых структур. Об этом сообщила старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова.

Напомним, что ранее сотрудники ФСБ сообщили о задержании сотрудников налоговых служб и их посредника. Как удалось выяснить, они передавали своим заказчикам охраняемые данные более 30 военнослужащих и правоохранителей. Двое задержанных заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.

Также, по данным СК, злоумышленники выели незаконную деятельность в период с 2019 по 2020 год. Среди данных, которые они передавали - источники дохода силовиков, информация об их счетах, адресах регистрации и личном имуществе.

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Видео: ЦОС ФСБ