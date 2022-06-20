США призвали мировых производителей нефти и газа нарастить добычу

Таким образом в минэнерго страны надеются снизить рекордные ценники на топливо.

В администрации президента США Джо Байдена призвали мировых производителей нефти и газа к наращиванию добычи ресурсов. Такое заявление сделала министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в интервью телеканалу CNN .

Грэнхолм подчеркнула, что мера касается ОПЕК и всех американских производителей. Увеличение добычи направлено на борьбу с высокими ценами на топливо, которые в последнее время находятся на рекордных отметках, пояснила она.

Кроме того, по словам америанского министра, на следующей неделе запланирована встреча с главами нефтегазовых компаний страны.

Как заявил вице-канцлер ФРГ Хабек, ситуация в газом в стране напряженная из-за снижения российских поставок.

Видео: CNN