Вице-канцлер ФРГ Хабек: ситуация в газом в стране напряженная из-за снижения российских поставок

Политик уверен, что правительство примет меры для решения вопроса в пользу граждан.

В ФРГ складывается непростая ситуация с обеспечением страны газом. Такое заявление сделал вице-канцлер европейской страны, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF.

Не хочу ходить вокруг да около: это напряжённая и серьёзная ситуация. Роберт Хабек, вице-канцлер ФРГ

Как заверил политик, немецкое правительство сможет обеспечить страну газом до начала зимы не смотря на трудности. Сейчас объемы хранилищ заполнены на 57%, перед холодным сезоном необходимо довести этот показатель до 90%.

Кроме того, Хабек предложил ограничить использование газа в промышленности и построить больше электростанций, работающих на угле.

Ранее мы сообщили о том, что Макрон и его жена проголосовали во втором туре парламентских выборов Франции.

Видео: ZDF