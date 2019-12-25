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Сотрудники ФСБ задержали начальника российской колонии
Сегодня, 10:09
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Сотрудники ФСБ задержали начальника российской колонии

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Главу ИК-2 по Тульской области обвиняют в попытке мошенничества.

Сотрудники ФСБ задержали начальника российской исправительной колонии. Об этом на официальном сайте надзорного ведомства рассказали представители регионального управления Следственного комитета. Известно, что пойман глава ИК под номером 2 в тульской области при получении взятки в размере 1,5 млн рублей. за эти деньги подозреваемый якобы должен был оказать помощь просителю в условно-досрочном освобождении. 

В настоящее время в отношении 38-летнего фигуранта расследования возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Следствие полагает, что 24 июня глава колонии в рабочем кабинете получил деньги. Он пообещал помочь заключенному, отбывающему срок, получить УДО.

СМИ: в Москве за мошенничество арестованы три офицера авиации ФСБ.

Фото: Piter.tv

Теги: взятка, ик-2, колония, мошенничество, тульская область, удо, фсб
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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