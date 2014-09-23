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Сотрудники ФСБ обыскали Управление экономической полиции Петербурга
Сегодня, 14:42
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Сотрудники ФСБ обыскали Управление экономической полиции Петербурга

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Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

ФСБ провела обыски в отделе экономической полиции в Петербурге, который находится на улице Чайковского. Этот отдел занимается расследованием дел о хищении государственных средств. Пока что точные причины обысков остаются неизвестными.

Обыск уже завершился, и никто не был задержан.

Как отметил источник 78.ru, по предварительной информации, обыск был фиктивным. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что осужденного за сбыт кокаина в Петербурге иностранца передадут Испании.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, фсб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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