Сотрудники ФСБ обыскали Управление экономической полиции Петербурга

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

ФСБ провела обыски в отделе экономической полиции в Петербурге, который находится на улице Чайковского. Этот отдел занимается расследованием дел о хищении государственных средств. Пока что точные причины обысков остаются неизвестными.

Обыск уже завершился, и никто не был задержан.

Как отметил источник 78.ru, по предварительной информации, обыск был фиктивным. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что осужденного за сбыт кокаина в Петербурге иностранца передадут Испании.

Фото: Piter.TV