Осужденного за сбыт кокаина в Петербурге иностранца передадут Испании

Заместитель директора ФСИН обратился в суд с представлением о передаче осужденного для дальнейшего отбывания наказания в Испанию в соответствии с договором от 16 января 1998 года.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел представление заместителя директора ФСИН России о передаче осужденного для отбывания наказания в Испанию. Об этом в своем tg-канале рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 24 июня.

Санчес Альфонсо Фернандо Монтойя был осужден за совершение преступлений, предусмотренных пп. "а", "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Он совместно с "Педро" организовали перевозку кокаина, а в ноябре 2018 года незаконно сбыл его правоохранителю.

Фигурант признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительную колонию строгого режима.

Заместитель директора ФСИН обратился в суд с представлением о передаче осужденного для дальнейшего отбывания наказания в Испанию в соответствии с договором от 16 января 1998 года. Осужденный и его адвокат просили об удовлетворении ходатайства, прокурор возражал.

Суд исследовал много документов, в том числе письмо Минюста РФ, согласно которому вопрос о передаче осужденного в Испанию предварительно согласован, письмо Минюста Испании о согласии на передачу Санчеса. Кроме того, суд изучил ответ следственного департамента МВД России, который полагал, что выдача Санчеса невозможна. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

ФСБ сообщила об отсутствии материалов, препятствующих передаче осужденного Испании. Также не возражало ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Суд ходатайство ФСИН удовлетворил.

Передать осужденного Санчеса в Королевство Испания для дальнейшего отбывания наказания, назначенного приговором Санкт-Петербургского городского суда от 30 июля 2020 года. Постановление Санкт-Петербургского городского суда

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