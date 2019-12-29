Сотрудники Эрмитажа не разрешили посетительнице кормить младенца грудью

Также сотрудницы отметили, что с ребенком надо сидеть дома.

Сотрудники Эрмитажа указали молодой маме на то, что музей — не место для кормления ребенка. Девушка по имени Эрика накануне опубликовала историю на своей странице в Instagram.

Девушка выбрала укромное место для кормления, однако это заметила сотрудница Эрмитажа.

"Мы извинились, попросили закончить, чтобы не отрывать детей и не провоцировать истерику. Но через несколько минут смотрительница пришла со вторым работником, неподалеку стояли ещё несколько наблюдательниц — собрался целый консилиум", — рассказала петербурженка.

Место, где можно покормить ребенка, в музее не оказалось.

После инцидента девушке с ребенком и ее подруге пришлось покинуть культурное учреждение.

Как позднее стало известно, в Эрмитаже принесли извинения за сложившуюся ситуацию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что музеи Петербурга станут работать до позднего вечера.

Фото: Piter.TV