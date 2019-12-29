Сотрудники Эрмитажа не разрешили посетительнице кормить младенца грудью

Сотрудники Эрмитажа указали молодой маме на то, что музей — не место для кормления ребенка. Девушка по имени Эрика накануне опубликовала историю на своей странице в Instagram.
Девушка выбрала укромное место для кормления, однако это заметила сотрудница Эрмитажа.
"Мы извинились, попросили закончить, чтобы не отрывать детей и не провоцировать истерику. Но через несколько минут смотрительница пришла со вторым работником, неподалеку стояли ещё несколько наблюдательниц — собрался целый консилиум",
— рассказала петербурженка.
Место, где можно покормить ребенка, в музее не оказалось.
После инцидента девушке с ребенком и ее подруге пришлось покинуть культурное учреждение.
Как позднее стало известно, в Эрмитаже принесли извинения за сложившуюся ситуацию.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что музеи Петербурга станут работать до позднего вечера.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )