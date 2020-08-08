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Сотрудники ДРС задержали участников группы ”Шоколадный торт” у дома книги

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Концерт с прямой трансляцией прервался у Дома книги.

В субботу, 8 августа, участники панк-группы "Шоколадный торт" провели необычный концерт, проехав по центру Петербурга в кузове газели и исполняя свои песни. Об этом стало известно Piter.TV.

В большегрузное были установлены камеры, которые транслировали выступление в прямом эфире. 

Креативный подход не оценили правоохранители: "гастролеров" задержали у Дома книги прямо в кузове. 

Ранее мы рассказали о том, что в Красносельском районе машина сбила человека на пешеходном переходе.

Видео: Piter.TV, фото: Вконтакте / spb_today

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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