Сотрудники ДРС задержали участников группы ”Шоколадный торт” у дома книги

Концерт с прямой трансляцией прервался у Дома книги.

В субботу, 8 августа, участники панк-группы "Шоколадный торт" провели необычный концерт, проехав по центру Петербурга в кузове газели и исполняя свои песни. Об этом стало известно Piter.TV.

В большегрузное были установлены камеры, которые транслировали выступление в прямом эфире.

Креативный подход не оценили правоохранители: "гастролеров" задержали у Дома книги прямо в кузове.

Ранее мы рассказали о том, что в Красносельском районе машина сбила человека на пешеходном переходе.

Видео: Piter.TV, фото: Вконтакте / spb_today