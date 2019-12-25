В результате погони сотрудники ДПС поймали водителя угнанного авто

Мужчина проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться.

Ночью 22-го июля наряд ДПС ОГИБДД по Калининскому району устроил погоню за водителем "ВАЗ". Мужчина отказался выполнить требования сотрудников полиции и попытался скрыться. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 03:08 на улице Руставели у дома №69. В итоге водителя удалось задержать в Мурино на Кооперативной улице. Позже выяснилось, что машина угнана. Нарушителем оказался мужчина 1996-го года рождения. В отношении него составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Дорожный инспектор / VK