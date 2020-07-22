На проспекте Просвещения сбили 80-летнюю петербурженку

На место прибыла реанимация.

Утром 22-го июля в Выборгском районе Петербурга под колеса иномарки попала пожилая женщина. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Инцидент произошел около 10:35 у дома №9/1 по проспекту Просвещения. Водитель 1992-го года рождения сбил женщину 1939-го года рождения в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Кронштадте эвакуировали Jaguar сына экс-чиновника Выборгского района.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK