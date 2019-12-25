Сотрудники ДПС поймали около станции метро "Приморская" пьяного водителя Леху

Правоохранители задержали выпившего петербуржца, который решил устроить ночные гонки по Васильевскому острову. Об этом сообщили в группе "Дорожный Инспектор" в соцсети "ВКонтакте".
Как признался водитель, который представился Лехой, он отмечал свой профессиональный праздник - День сварщика. После застолья с друзьями горожанин решил прокатиться на арендованной машине. Теперь мужчине предстоит заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей и выплатить 100 тыс. рублей каршеринговой компании. Кроме того, "Леху" могут лишить водительских прав.
Отметим, что нарушитель ПДД превысил норму алкоголя в 8 раз. Это показал экспресс-анализ.
Ранее на Piter.tv: на Гражданском проспекте каршеринг врезался в столб и загорелся.
Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор
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