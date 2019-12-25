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На Гражданском проспекте каршеринг врезался в столб и загорелся
Сегодня, 9:54
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На Гражданском проспекте каршеринг врезался в столб и загорелся

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По предварительной информации, мужчина за рулем был пьян.

Сегодня ночью на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта очевидцы заметили аварию: каршеринг наехал на мачту освещения и повалил столб. Об этом сообщил "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

Водитель выжил, его осмотрели врачи "Скорой", однако о его состоянии ничего не известно. Очевидцы отметили в соцсетях, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. 

Каршеринг, вероятно, загорелся после наезда на столб. Судя по фото, удар был очень сильным: перед машины практически отсутствует. 

Фото: "Дорожный инспектор" / "ВКонтакте"

Теги: гражданский проспект, каршеринг
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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