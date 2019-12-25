Сотрудники ДПС Выборгского района проверили водителей на трезвость

Нарушители были отправлены на освидетельствование.

В ночь с субботы на воскресенье на дорогах Выборгского района состоялась "сплошная" проверка водителей. Сотрудники ДПС останавливали автомобили, оценивая состояние их владельцев. Об этом сообщил Vyborg.TV.

Мероприятие было проведено при поддержке районного дорожного комитета. В случае обнаружения признаков нетрезвого состояния, водителей незамедлительно отправляли на освидетельствование.

Отметим, что за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишения прав сроком до 2-х лет.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге прошло возложение цветов к стеле "Город воинской славы".

Фото: Piter.TV