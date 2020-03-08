Сотрудники "Царского Села" танцами поддержали Little Big на Евровидении

Под песню Skibidi бросились в пляс многочисленные сотрудники музея.

В воскресенье, 8 марта, сотрудники ГМЗ "Царское Село" станцевали в поддержку будущего выступления группы Little Big на "Евровидении-2020". Видео исполнения танца под знаменитую композицию Skibidi выложено на соцресурсах музея в сети. Музейщики уже публиковали данное видео в рамках Skibidi-челленджа, где нужно было повторить движения с знаменитого клипа. Однако в этот раз видео стало знаком поддержки петербургской группой, отобранной от России на знаменитый песенный конкурс.

Отметим, что решение выставить на конкурс "Евровидение-2020" от России группу Little Big было принято 2 марта. В сети уже появился отрывок возможной композиции для фестиваля.

Первый полуфинал "Евровидения 2020" состоится в Роттердаме 12 мая, второй полуфинал – 14 мая, а финал – 16 мая.

Видео: Facebook / ГМЗ "Царское село"