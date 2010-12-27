Сотрудники ЦРУ недовольны фильмами о своей работе

Журналисты выяснили, что американские разведчики тоже смотрят художественное кино про шпионов. Однако они не рады тому, как их изображают в фильмах. Об этом узнали журналисты издания Motherboard, сообщают "Известия".
Недовольство своими прототипами агенты ЦРУ выразили в журнале для внутреннего пользования "Исследования в разведке". Так, например, разведчики раскритиковали фильм "Убийца" Дени Вильнева, в котором речь идет об агенте ФБР, который раскрыл заговор ЦРУ в Мексике. Настоящих сотрудников ЦРУ так задела кинолента, что они даже описали причину, почему решили выразить свое мнение о данном фильме. Они заявили, что история полностью выдумана, а также лишена всякой морали.
Критике подвергся фильм "Берлинская резидентура", в котором повествуется об агентах ЦРУ в Берлине. Настоящие работники спецслужб полностью опровергли применяемые в фильме методы дознания.
Досталось и "Шпионскому мосту" Стивена Спилберга. Рецензенты крайне огорчены тем, что такой знаменитый режиссер исказил реальные факты спасения американского летчика Фрэнсиса Пауэра, попавшего в плен Советского Союза, ради драматичности.
Напоследок журналисты отметили, что у авторов издания "Исследования в разведки" будет неиссякаемое количество тем, пока снимаются фильмы о ФБР и ЦРУ.
Фото: kinopoisk.ru