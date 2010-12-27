Сотрудники ЦРУ недовольны фильмами о своей работе

Разведчики пожаловались на то, что киношники слишком искажают представления об их работе.

Журналисты выяснили, что американские разведчики тоже смотрят художественное кино про шпионов. Однако они не рады тому, как их изображают в фильмах. Об этом узнали журналисты издания Motherboard, сообщают "Известия".

Недовольство своими прототипами агенты ЦРУ выразили в журнале для внутреннего пользования "Исследования в разведке". Так, например, разведчики раскритиковали фильм "Убийца" Дени Вильнева, в котором речь идет об агенте ФБР, который раскрыл заговор ЦРУ в Мексике. Настоящих сотрудников ЦРУ так задела кинолента, что они даже описали причину, почему решили выразить свое мнение о данном фильме. Они заявили, что история полностью выдумана, а также лишена всякой морали.

Критике подвергся фильм "Берлинская резидентура", в котором повествуется об агентах ЦРУ в Берлине. Настоящие работники спецслужб полностью опровергли применяемые в фильме методы дознания.

Досталось и "Шпионскому мосту" Стивена Спилберга. Рецензенты крайне огорчены тем, что такой знаменитый режиссер исказил реальные факты спасения американского летчика Фрэнсиса Пауэра, попавшего в плен Советского Союза, ради драматичности.

Напоследок журналисты отметили, что у авторов издания "Исследования в разведки" будет неиссякаемое количество тем, пока снимаются фильмы о ФБР и ЦРУ.

Фото: kinopoisk.ru