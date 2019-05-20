Сотрудники Ботанического сада предупредили аллергиков о начале цветения

Из-за теплой зимы многие растения зацвели раньше.

В понедельник, 11 мая, сотрудники Ботанического сада Санкт-Петербурга предупредили аллергиков о начале цветения. Соответствующая запись появилась на официальной странице сада в социальной сети "ВКонтакте".

Оказалось, что в городе уже начали цвести многие ветроопыляемые растения, поэтому в воздухе витает их пыльца. Это становится для многих аллергиков частой причиной кашля, чихания и слезоточивости глаз.

Пыльца лещины и ольхи появилась в воздухе на полтора месяца раньше. На это повлияла теплая зима. Также в Северной столице начали цвести берёзы, клён, вяз и ива.

Чаще всего признаки аллергии появляются тогда, когда количество пыльцы в воздухе превышает индивидуальный порог чувствительности человека. Поэтому опасными могут стать даже те растения, с которыми люди встречаются каждый день. В одном кубическом метре воздуха сотрудники сада насчитали 177 пыльцевых зерна березы (в одной сережке могут "скрываться" до 5,5 млн зерен), 4,5 пыльцевых зерна клена и 7 пыльцевых зерен Ивы.

Отметим, что определить общий допустимый порог нормы концентрации пыльцы нельзя (у всех разная реакция на количество аллергенов), а для определения индивидуального порога аллергики чаще всего соотносят свое свое самочувствие и количество пыльцы в воздухе.

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Фото: Pixabay