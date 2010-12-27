В Петербурге задержали разыскиваемого за хранение наркотиков мужчину

Преступник не явился на судебное заседание.

23 октября наряд вневедомственной охраны войск нацгвардии Петербурга задержал в Московском районе 27-летнего мужчину, который ранее был объявлен в розыск. Об этом сообщила пресс-служба структуры.

В ходе патрулирования территории сотрудники УВО получили информацию о срабатывании в доме №129 по Московскому проспекте кнопке тревожной сигнализации. Вызов шел из Московского районного суда.

На месте наряд задержал мужчину, обвиненного в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Как выяснилось, преступник не явился на заседание суда, после чего его объявили в розыск.

Задержанного передали сотрудникам ближайшего отдела полиции.

Ранее работник Киришского лесничества пойман за взятку в особо крупном размере.

Фото: pixabay