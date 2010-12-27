Сотрудникам туристской полиции Петербурга вручили сертификаты по повышению квалификации

Экзамены по английскому языку сдали 25 человек.

В пятницу, 5 июля в здании Академии Управления городской средой, градостроительства и печатью состоялось торжественное вручение сертификатов по повышению квалификации. Их вручали сотрудникам специализированной роты полка ППСП ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти за прохождение курсов по английскому языку. Экзамены сдали 25 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сертификаты лично вручил руководитель Академии Анатолий Кривоносов. Он пожелал сотрудникам успехов в работе.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в петербургском МВД прошли кадровые назначения.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти