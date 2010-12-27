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Сотрудникам туристской полиции Петербурга вручили сертификаты по повышению квалификации
Сегодня, 17:00
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Cherepanov

Сотрудникам туристской полиции Петербурга вручили сертификаты по повышению квалификации

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Экзамены по английскому языку сдали 25 человек.

В пятницу, 5 июля в здании Академии Управления городской средой, градостроительства и печатью состоялось торжественное вручение сертификатов по повышению квалификации. Их вручали сотрудникам специализированной роты полка ППСП ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти за прохождение курсов по английскому языку. Экзамены сдали 25 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сертификаты лично вручил руководитель Академии Анатолий Кривоносов. Он пожелал сотрудникам успехов в работе.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в петербургском МВД прошли кадровые назначения.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: курсы, мвд, туристская полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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