В петербургском МВД прошли кадровые назначения

На должности назначены два московских офицера.

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин назначил двух офицеров на должности в подразделениях. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Начальником контрольно-ревизионного управления стал подполковник внутренней службы Георгий Коносов. Ранее он занимал должность заместителя начальника СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России.

На должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка назначен полковник Виктор Борисенко, который до этого занимал такую же должность в управлении внутренних дел по ЮАО ГУ МВД по Москве.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что курсант из Рязани ограбил петербуржца и напал на полицейских.

Фото: spb_police / Instagram