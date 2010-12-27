Курсант из Рязани ограбил петербуржца и напал на полицейских

Молодого человека заподозрили в краже смартфона.

В четверг, 4 июля полиция Приморского района Петербурга задержала студента Военно-медицинской академии. Предположительно, он отнял у петербуржца дорогой смартфон. При задержании подозреваемый оказал сопротивление, сообщила "Фонтанка.ру".

В полицию обратился студент петербургского государственного экономического университета. Он рассказал, что 23-го июня собирался продать свой iPhone XS Max в Ипподромном переулке. Во время встречи с покупателем по имени Андрей, молодой человек получил струю газа из баллончика и лишился смартфона.

Полиция Приморского района вычислила, что грабителем может быть студент Военно-медицинской академии. Наряд выехал к квартире подозреваемого на Кушелевской дороге. 20-летний молодой человек из Рязани пришел домой в третьем часу ночи. На просьбу проехать в отдел полиции он достал перцовый баллончик и почти сразу оказался в наручниках.

Против курсанта завели дело по статье "грабеж".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что неизвестные разбили витрину и украли смартфон из "Связного" в Сестрорецке.

Фото: Pixabay