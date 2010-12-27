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Неизвестные разбили витрину и украли смартфон из "Связного" в Сестрорецке
Сегодня, 10:28
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Alena_Zinovieva

Неизвестные разбили витрину и украли смартфон из "Связного" в Сестрорецке

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Ограбление произошло на глазах продавца салона связи.

В четверг, 13 июня, в полицию Курортного района поступила информация об ограблении "Связного" в Сестрорецке. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Неизвестные разбили витрину и открыто забрали смартфон на глазах продавца салона связи на улице Володарского. После чего грабители скрылись с места преступления.

По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Приморском районе воры украли пустой сейф.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, кража смартфона, ограбление связного
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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