Неизвестные разбили витрину и украли смартфон из "Связного" в Сестрорецке

Ограбление произошло на глазах продавца салона связи.

В четверг, 13 июня, в полицию Курортного района поступила информация об ограблении "Связного" в Сестрорецке. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Неизвестные разбили витрину и открыто забрали смартфон на глазах продавца салона связи на улице Володарского. После чего грабители скрылись с места преступления.

По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV