Сотрудникам СПбГУ рекомендовали не уезжать в страны с коронавирусом

На сайте СПбГУ появились памятки о мерах по предупреждению распространения коронавируса.

Администрация СПбГУ издала ряд локальных актов, предписывающих определенное поведение на период распространения вируса COVID-19.

Обучающимся и работникам рекомендовали не посещать места с массовым пребыванием людей в свободное время. При наличии признаков острого респираторного заболевания обратиться в медицинское учреждение. Особое внимание стоит обращать на тех, кто прибыл из Китая, а также Южной Кореи, Италии и Ирана. Они должны предъявить справку от врача-терапевта из здравпунктов университета.

Студентов из КНР ждут в университете только 1 апреля 2020, им продлили каникулы. По прибытии необходимо пройти противоэпидемический осмотр в одном из здравпунктов СПбГУ с ежедневным наблюдением в течение 14 дней.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что на сайте объявлений выставили на продажу набор от коронавируса.

Фото: Википедия / NSmirnova