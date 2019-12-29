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Сотрудникам СПбГУ рекомендовали не уезжать в страны с коронавирусом
Сегодня, 21:40
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Сотрудникам СПбГУ рекомендовали не уезжать в страны с коронавирусом

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На сайте СПбГУ появились памятки о мерах по предупреждению распространения коронавируса.

Администрация СПбГУ издала ряд локальных актов, предписывающих определенное поведение на период распространения вируса COVID-19. 

Обучающимся и работникам рекомендовали не посещать места с массовым пребыванием людей в свободное время. При наличии признаков острого респираторного заболевания обратиться в медицинское учреждение. Особое внимание стоит обращать на тех, кто прибыл из Китая, а также Южной Кореи, Италии и Ирана. Они должны предъявить справку от врача-терапевта из здравпунктов университета. 

Студентов из КНР ждут в университете только 1 апреля 2020, им продлили каникулы. По прибытии необходимо пройти противоэпидемический осмотр в одном из здравпунктов СПбГУ с ежедневным наблюдением в течение 14 дней.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что на сайте объявлений выставили на продажу набор от коронавируса. 

Фото: Википедия / NSmirnova 

 

Теги: коронавирус, спбгу
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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