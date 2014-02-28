Сотрудникам "Метростроя" начали выплачивать долги по заработной плате

АО МССС направил первый авансовый платёж за аренду оборудования в размере 270 млн рублей.

В пятницу, 24 декабря, стало известно, что бывшим и нынешним сотрудникам "Метростроя" начали выплачивать долг по зарплате. Об этом рассказали Telegram-канале "Метрострой Северной столицы".

В публикации отметили, что АО МССС направил первый авансовый платёж за аренду оборудования в размере 270 млн рублей. Средства направлены на погашение задолженности перед сотрудникам.

Ранее прокуратура следит за тем, чтобы всем метростроевцам погасили долги по зарплате. Правительство Петербурга разработало план, по которому будет выплачивать задолженность "Метростроя".

Фото: Piter.tv