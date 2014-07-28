Сотрудника Росжелдора задержали за получение взятки в особо крупном размере

Фигурантами расследования стали Веселов и Благушин.

ФСБ и Следственный комитет задержали сотрудника Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) за получение взятки от руководителя компании. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей российского силового ведомства. Известно, что удалось пресечь противоправную деятельность должностных лиц при предоставлении государственных услуг по аккредитации юридических лиц в сфере транспортной безопасности.

Заместитель начальника управления транспортной безопасности Росжелдора Веселов П. А., руководитель ООО "Лаборатория ФТБ" и фонда "Транспортная безопасность" Благушин А. С. получили взятку в особо крупном размере за оформление аккредитации. ЦОС ФСБ РФ

По факту криминальной деятельности ведется уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ за получение взятки в особо крупном размере. Также в отношении Благушина расследуется дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ. Речь идет о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. В ходе обысков оперативниками изъяты денежные средства, предметы и документы, содержащие следы преступления. Фигуранты расследования находятся под стражей. Специалисты объяснили, что Веселов и Благушин признали свою вину, а также дали явки с повинной.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России, Telegram / ТАСС