Экс-главу Тамбовской области арестовали по делу о взятках от предпринимателей

Максим Егоров проходит одним из фигурантов расследования по делу о взятках.

Басманный районный суд города Москвы заключил под стражу бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о получении взяток от предпринимателей на общую сумму в 80 миллионов рублей. Кросе фигуранта уголовного дела также государственным обвинением арестованы его водитель и предполагаемый посредник. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей (ЦОС) при ФСБ России и официальный представитель Следственного комитета страны Светлана Петренко. Известно, что преступная схема в регионе вскрыла благодаря совместным действиям силовиков, правоохранительных органов, Росгвардии и СК.

Установлено, что Егоров М. Б. систематически получал взятки в виде денежных средств от предпринимателей Тамбовской области за общее покровительство коммерческой деятельности предприятий, а также за способствование продвижению на государственной службе. Общая сумма взяток, полученных Егоровым, составляет не менее 80 млн рублей. ЦОС ФСБ РФ

Сейчас в отношении Егорова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ходе обысков оперативники нашли у подозреваемого предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, включая предметы роскоши. Сообщники мужчины также будут находиться под стражей.

Напомним, что Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область с 4 октября 2021 года. Сначала он управлял регионом как временно исполняющий обязанности главы. Покинул рабочее место россиянин в ноябре 2024 года.

Фото и видео: Следственный комитет России