Жена сотрудника ФСБ из Петербурга обвинила мужа в педофилии

Есть вероятность, что ситуация не соответствует действительности.

В Петербурге проводится проверка в отношении бойца подразделения спецназначения "Град" УФСБ по Петербургу и области. Супруга обвинила его в педофилии, сообщила "Фонтанка.ру".

По информации издания, женщина обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, муж совершал развратные и насильственные действия в отношении ее дочери десяти лет. Она является ребенком от первого брака.

Мужчина отрицает насилие в отношении девочки. Также есть версия, что история не является правдивой. Как оказалось, незадолго до обращения в полицию мать ребенка поссорились со своим мужем.

Полицейские побывали у бойцы дома и провели осмотр. Материалы доследственной проверки направили в военный отдел Следственного Комитета РФ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге врач развратил 13-летнего пациента на приеме в детской поликлинике.

Фото: Piter.TV