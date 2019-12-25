Сотрудника Балтийской таможни задержали за шпионаж за коллегами

В служебном кабинете он установил прослушку.

В Петербурге возбудили уголовное дело против инспектора Шкиперского таможенного поста, который шпионил за своими коллегами. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 40-летний инспектор изготовил специальные технические средства для сбора аудио- и видеоинформации и установил их в служебном кабинете. Мужчина не имел соответствующей лицензии и осознавал незаконность своих действий.

Прослушку сотрудник таможни замаскировал под аудиоколонку и потолочную панель. Было установлено, что он неоднократно прослушивал полученную информацию.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина пытался перевезти за границу табачные изделия на 28 млн рублей под видом строительных материалов.

Фото: Piter.TV