Мужчина пытался перевезти за границу табачные изделия на 28 млн рублей под видом строительных материалов

Товар обнаружили во время досмотра и изъяли.

Следственный отдел Санкт-Петербургского линейного отдела МВД РФ на водном транспорте завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя Смоленской области. Он обвиняется в контрабанде табачных изделий, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, мужчина заключил внешнеэкономический контракт между подконтрольными ему организациями на поставку шумополглощающих панелей в одну из стран Европы. Затем он приобрел более 760 тыс. пачек табака и спрятал их в разнообразные панели на арендованном складе.

Незадекларированные табачные изделия стоимостью более 28 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в морском порту Петербурга.

Кировский районный суд постановил прекратить уголовное дело и назначил штраф в размере 150 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте