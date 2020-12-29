Мужчина пытался перевезти за границу табачные изделия на 28 млн рублей под видом строительных материалов

Следственный отдел Санкт-Петербургского линейного отдела МВД РФ на водном транспорте завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя Смоленской области. Он обвиняется в контрабанде табачных изделий, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, мужчина заключил внешнеэкономический контракт между подконтрольными ему организациями на поставку шумополглощающих панелей в одну из стран Европы. Затем он приобрел более 760 тыс. пачек табака и спрятал их в разнообразные панели на арендованном складе.
Незадекларированные табачные изделия стоимостью более 28 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в морском порту Петербурга.
Кировский районный суд постановил прекратить уголовное дело и назначил штраф в размере 150 тыс. рублей.
Фото: пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте
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