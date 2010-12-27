Сотрудник таможни, подозреваемый во взяточничестве, помещён под домашний арест

Арестованный вину не признал.

В Петербурге помещен под домашний арест бывший сотрудник таможни Петербурга Захар Сычев. Он подозревается в исполнении роли посыльного при подкупе руководства Северо-Западного таможенного управления.

Приморский районный суд вынес постановление о домашнем аресте Сычева на два месяца, до 5 мая, сообщает 9 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга,

В ходатайстве следствия о заключении Сычева под стражу отказано. Уточнили в пресс-службе

Уголовное дело в отношении бывшего таможенника возбуждено по статье 291.1 УК "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере". По версии следствия, через Сычева в 2016 году некое лицо передавало в Санкт-Петербурге неустановленному должностному лицу Северо-Западной оперативной таможни СЗТУ не менее 1 млн рублей за лень, а именно – отсутствие мероприятий таможенного контроля в отношении определенных грузов, перемещаемых контрабандным способом.