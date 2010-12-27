Петербурсгкий суд рассмотрит возможность ареста бывшего сотрудника таможни, подозреваемого во взяточничестве

В судебном порядке решится вопрос об аресте экс-таможенника Захара Сычева, который за деньги помогал провозить предметы без досмотра.

В Приморском районном суде будет рассматриваться дело в отношении бывшего сотрудника таможни Петербурга. Ходатайство о следствии подали представители ФСБ. Специалисты потребовали арестовать экс-таможенника Захара Сычева. Мужчину подозревают во взятничестве. Об этом заявила пресс-службы Объединенных судов.

Следствие считает, что преступления Сычевым носили серийный характер. С весны по середину ноября 2017 года он передавал денежные суммы неустановленному лицу в управлении Северо-Западной таможенной организации. В общей сложности петербуржец отдал более миллиона рублей за то, чтобы определенный груз и товар был перевезен за границу без контроля российской стороной. Интересен тот факт, что сам Сычев раньше работал в отделе по борьбе с экономическими правонарушениями.

Сторона обвинения уже провела допрос подозреваемого. Должностное лицо отказалось от признания вины и не поддерживает версию следствия. Сычев попросил суд назначить меру пресечения в виде домашнего ареста. Рассмотрение прошения было отложено до 9 марта. К этому сроку защита должна подготовить необходимые документы.

