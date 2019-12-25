Полицейский Фрунзенского района обезвредил налетчика на АЗС

В результате инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нападении на сотрудника полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту грабежа.

Накануне, 19 сентября, около 22:50 у дома 116 по улице Будапештской, полицейский, который исполнял служебные обязанности, увидел у автозаправочной станции двух работниц АЗС, которые пытались привлечь внимание полицейского, и мужчину, размахивающего предметом похожим на нож. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Оказалось, что вооруженный мужчина украл на заправке несколько банок напитка и предпринял попытку скрыться. Полицейский, подошедший вовремя, потребовал прекратить противоправные действия. В ответ на это злоумышленник выкрикнул угрозы и даже попытался напасть замахнувшись предметом, похожим на нож.

Обезвредив его, полицейский оказал раненому необходимую помощь и вызвал медицинских работников, которые забрали налетчика в больницу. Позже установили, что злоумышленником оказался 42-летний ранее судимый петербуржец.

Ранее мы писали, что в пожаре на Петровской набережной погиб человек.

Фото: Pexels