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Сотрудник магазина напал на коллегу с ножом на Васильевском острове
Сегодня, 17:22
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Сотрудник магазина напал на коллегу с ножом на Васильевском острове

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Пострадавшего мужчину доставили в больницу. 

В пятницу утром сотрудник супермаркета ударил коллегу канцелярским ножом. Случай произошел на 2-й линии Васильевского острова, передают в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

В девятом часу из-за ссоры в служебном помещении сотрудник достал из кармана канцелярский нож и ударил им в голову коллегу. Работники нажали на "тревожную кнопку". Росгвардейцы на месте задержали нападавшего и передали в отдел полиции. Пострадавшего мужчину доставили в больницу. 

Ранее мы писали, что юноша случайно прострелил себе палец в Петербурге. Врачи нашли в пальце левой руки инородное тело.

Фото: Piter.tv
 

Теги: канцелярский нож, магазин, нападение на коллегу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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