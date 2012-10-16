Сотрудник магазина напал на коллегу с ножом на Васильевском острове

Пострадавшего мужчину доставили в больницу.

В пятницу утром сотрудник супермаркета ударил коллегу канцелярским ножом. Случай произошел на 2-й линии Васильевского острова, передают в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

В девятом часу из-за ссоры в служебном помещении сотрудник достал из кармана канцелярский нож и ударил им в голову коллегу. Работники нажали на "тревожную кнопку". Росгвардейцы на месте задержали нападавшего и передали в отдел полиции. Пострадавшего мужчину доставили в больницу.

Ранее мы писали, что юноша случайно прострелил себе палец в Петербурге. Врачи нашли в пальце левой руки инородное тело.

Фото: Piter.tv

