Юноша случайно прострелил себе палец в Петербурге

Врачи нашли в пальце левой руки инородное тело.

В Петербурге 17-летний молодой человек прострелил себе палец. Об этом 26 августа пишут "Невские новости".

В этот понедельник подросток обратился к медикам за помощью. Он неудачно выстрелил из ружья и попал себе в палец. Врачи нашли в пальце левой руки инородное тело. Это произошло у одного из домов по набережной реки Каменки. Сейчас проводится проверка.

Ранее Эрмитаж сделает бесплатным вход для школьников и студентов 1 сентября. Оформить билеты можно на сайте культурного учреждения.

Фото: Piter.tv

