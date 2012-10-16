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Юноша случайно прострелил себе палец в Петербурге
Сегодня, 17:14
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Юноша случайно прострелил себе палец в Петербурге

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Врачи нашли в пальце левой руки инородное тело.

В Петербурге 17-летний молодой человек прострелил себе палец. Об этом 26 августа пишут "Невские новости". 

В этот понедельник подросток обратился к медикам за помощью. Он неудачно выстрелил из ружья и попал себе в палец. Врачи нашли в пальце левой руки инородное тело. Это произошло у одного из домов по набережной реки Каменки. Сейчас проводится проверка. 

Ранее Эрмитаж сделает бесплатным вход для школьников и студентов 1 сентября. Оформить билеты можно на сайте культурного учреждения.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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