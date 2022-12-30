Сотрудник администрации МО Приморского района обвинен в халатности

Ему вменили ч. 2 ст. 293 УК РФ.

В Петербурге перед судом предстанет сотрудник администрации одного из МО Приморского района 1982 года рождения, обвиняемый в халатности по ч. 2 ст. 293 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ в среду, 6 сентября.

По данным следствия, 13 августа текущего года на маятниковых качелях с подвеской на цепях, которые установлены во дворе дома по проспекту Сизова, разоралось кольцо, из-за чего основание игрового оборудования рухнуло. В результате пострадала девочка 2009 года рождения. Она получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Ранее рассказывали о том, что возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомных собак на петербурженку.

Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу