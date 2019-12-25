Сотрудник Горного университета вложил в "ценные бумаги" 1,9 млн рублей

В минувший понедельник, 15 февраля, в полицию обратился 69-летний заведующий учебно-научной лабораторией Горного Университета. Как стало известно Piter.TV, мужчина попал в ловушку мошенников.
Как выяснилось, еще в июне прошлого года сотруднику вуза позвонил неизвестный и предложил участвовать в торговле на рынке ценных бумаг. Рынок располагался на подозрительном сайте, однако мужчина ничего не заподозрил и передал курьеру свыше 1,9 млн рублей для внесения на интернет-аккаунт. Крупной суммы петербуржец больше не видел.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что петербуржец обещал решить проблемы топливной компании с помощью связей в Интерполе.
Фото: Piter.TV
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