Сотрудник Горного университета вложил в "ценные бумаги" 1,9 млн рублей

Неизвестный уговорил мужчину участвовать в торговле еще в июне прошлого года.

В минувший понедельник, 15 февраля, в полицию обратился 69-летний заведующий учебно-научной лабораторией Горного Университета. Как стало известно Piter.TV, мужчина попал в ловушку мошенников.

Как выяснилось, еще в июне прошлого года сотруднику вуза позвонил неизвестный и предложил участвовать в торговле на рынке ценных бумаг. Рынок располагался на подозрительном сайте, однако мужчина ничего не заподозрил и передал курьеру свыше 1,9 млн рублей для внесения на интернет-аккаунт. Крупной суммы петербуржец больше не видел.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что петербуржец обещал решить проблемы топливной компании с помощью связей в Интерполе.

Фото: Piter.TV