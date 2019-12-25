Сотрудник ДПС на патрульном автомобиле сопроводил машину с петербурженкой в роддом

В это время на дорогах были 10-бальные пробки.

В Петербурге сотрудник ДПС на патрульном автомобиле сопроводил машину с роженицей в роддом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К инспектору 27 декабря около 12:00 у дома №10 по проспекту Медиков обратился 31-летний водитель автомобиля Kia Rio с просьбой помочь доставить в роддом 29-летнюю жену. В это время на дорогах были 10-бальные пробки.

Инспектор Никита Хмельницкий сопроводил автомобиль с роженицей до медицинского учреждения. В результате женщина была доставлена в родильный дом своевременно и передана медицинским работникам.

Накануне стала известна очередность закрытия роддомов Петербурга в 2022 году.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти