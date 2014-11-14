Стало известна очередность закрытия роддомов Петербурга в 2022 году

Первым закроется роддом №1. Всего закроют 12 отделений и роддомов.

В понедельник, 27 декабря, на сайте комитета по здравоохранению Петербурга появился список родильных домов, которые будут закрыты в 2022 году. Соответствующие документы и сроки также опубликованы на сайте.

Всего будет закрыто 12 акушерских отделений и роддомов для косметического ремонта и полной дезинфекции. Первым закроют роддом №1 (6-19 мая), затем роддом №10 (23 сентября-7 октября), а также роддом №9 (14-27 ноября). Ремонт в родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева будут проводить с 25 декабря 2022 года по 10 января 2023 года. Полный список представлен здесь.

Фото: скриншот сайта Комздрава; Pexels