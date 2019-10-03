Сотрудницу музея из Тосно ограбили на 1,5 млн рублей

Воры взломали замок частного дома и вынесли крупную сумму в рублях и валюте, а также ювелирные украшения.

Во вторник, 23 августа, полицейские получили заявление от 44-летней жительницы Тосно об ограблении её частного дома. Об этом стало известно Piter.TV.

Как сообщила пострадавшая научная сотрудница ГМЗ "Красное Село", воры взломали замок 22 августа в период с 07:00 до 19:00. Хозяев в это время дома не было. В общей сложности злоумышленники похитили 745 тыс. рублей, 4 тыс. долларов, 2 тыс. евро и ювелирные украшения стоимостью 405 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные вынесли сейф с деньгами из аптеки в Невском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV