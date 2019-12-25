Неизвестные вынесли сейф с деньгами из аптеки в Невском районе

Злоумышленники проникли в торговый зал и кабинет заведующей учреждения.

Ночью на вторник, 23 августа, в экстренные службы обратилась заведующая аптеки "Горздрав", сообщив об похищении сейфа с деньгами из заведения сети на Русановской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативники ознакомились с записями камер видеонаблюдения в торговом зале. Судя по ним, примерно в 02:00 в аптеку проникли двое неизвестных в камуфляжных костюмах, взломав пластиковую дверь. Грабители пробрались в кабинет заведующей и похитили прикрученный к полу сейф с 40 тыс. рублей.

С места происшествия изъяты следы пальцев рук. Также в ходе расследования будут изучены записи камер с прилегающих территорий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV