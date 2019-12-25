  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Девятиклассник похитил цепочку и наручные часы у жителя Шушар
Сегодня, 8:42
124
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Девятиклассник похитил цепочку и наручные часы у жителя Шушар

0 0

Подростка задержали в Пушкине. Он обучается в школе-интернате.

Во вторник, 23 августа, к правоохранителям обратился неработающий мужчина 1983 года рождения, проживающий в посёлке Шушары. Гражданин заявил, что его ограбили. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, преступление произошло ранним утром у дома №13 на территории Ленсоветовский. К заявителю подошёл неизвестный, и, применив физическую силу, открыто похитил у него цепочку из серебра и наручные часы "Вояджер". Вору удалось скрыться.

Вечером того же дня подозреваемый был задержан по горячим следам на Оранжерейной улице в Пушкине. Им оказался 16-летний ученик девятого класса школы-интерната. 

У подростка изъяли похищенные вещи и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что на Выборгской таможне задержан пассажир "Аллегро" с ценной картиной XX века.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, криминал, санкт-петербург, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии