Девятиклассник похитил цепочку и наручные часы у жителя Шушар

Подростка задержали в Пушкине. Он обучается в школе-интернате.

Во вторник, 23 августа, к правоохранителям обратился неработающий мужчина 1983 года рождения, проживающий в посёлке Шушары. Гражданин заявил, что его ограбили. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, преступление произошло ранним утром у дома №13 на территории Ленсоветовский. К заявителю подошёл неизвестный, и, применив физическую силу, открыто похитил у него цепочку из серебра и наручные часы "Вояджер". Вору удалось скрыться.

Вечером того же дня подозреваемый был задержан по горячим следам на Оранжерейной улице в Пушкине. Им оказался 16-летний ученик девятого класса школы-интерната.

У подростка изъяли похищенные вещи и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что на Выборгской таможне задержан пассажир "Аллегро" с ценной картиной XX века.

Фото: Piter.TV