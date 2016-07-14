На Выборгской таможне задержан пассажир "Аллегро" с ценной картиной XX века

Представители Выборгской таможни воспрепятствовали вывозу из России картины "Серый день", написанной в середине прошлого века. На границе был задержан пассажир поезда "Аллегро" с художественным произведением — он пытался проехать в Финляндию. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Согласно закону, вывоз произведений, созданных более 50-ти лет назад, необходимо согласовывать с Министерством культуры страны. Разрешения от ведомства при задержанном не оказалось.
Картину изъяли, перевозивший ее мужчина получил административное наказание.
Ранее мы сообщили о том, что злоумышленник украл ценности на 720 тыс. рублей у настоятеля церковного прихода в Ленобласти.
Фото: Северо-Западное таможенное управление
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