  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Выборгской таможне задержан пассажир "Аллегро" с ценной картиной XX века
Сегодня, 10:47
145
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На Выборгской таможне задержан пассажир "Аллегро" с ценной картиной XX века

0 0

Нарушитель не получал разрешения Министерства культуры на вывоз художественного произведения из страны.

Представители Выборгской таможни воспрепятствовали вывозу из России картины "Серый день", написанной в середине прошлого века. На границе был задержан пассажир поезда "Аллегро" с художественным произведением — он пытался проехать в Финляндию. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Согласно закону, вывоз произведений, созданных более 50-ти лет назад, необходимо согласовывать с Министерством культуры страны. Разрешения от ведомства при задержанном не оказалось.

Картину изъяли, перевозивший ее мужчина получил административное наказание.

Ранее мы сообщили о том, что злоумышленник украл ценности на 720 тыс. рублей у настоятеля церковного прихода в Ленобласти.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Теги: выборгская таможня, картина, ленинградская область, минкульт рф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии