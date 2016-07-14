На Выборгской таможне задержан пассажир "Аллегро" с ценной картиной XX века

Нарушитель не получал разрешения Министерства культуры на вывоз художественного произведения из страны.

Представители Выборгской таможни воспрепятствовали вывозу из России картины "Серый день", написанной в середине прошлого века. На границе был задержан пассажир поезда "Аллегро" с художественным произведением — он пытался проехать в Финляндию. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Согласно закону, вывоз произведений, созданных более 50-ти лет назад, необходимо согласовывать с Министерством культуры страны. Разрешения от ведомства при задержанном не оказалось.

Картину изъяли, перевозивший ее мужчина получил административное наказание.

Ранее мы сообщили о том, что злоумышленник украл ценности на 720 тыс. рублей у настоятеля церковного прихода в Ленобласти.

Фото: Северо-Западное таможенное управление