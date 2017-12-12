Злоумышленник украл ценности на 720 тыс. рублей у настоятеля церковного прихода в Ленобласти

В субботу, 20 августа, настоятель церкви обратилась к полицейским в Сланцевском районе Ленобласти. Мужчина рассказал, что неизвестные обокрали его квартиру. Стражи порядка оценили ущерб в 720 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По словам пострадавшего, злоумышленники вынесли из его дома пять наперсных крестов с полудрагоценными камнями на сумму 600 тыс. рублей. Захватили с собой грабители и 120 тыс. рублей.
Сейчас стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Piter.tv
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