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Злоумышленник украл ценности на 720 тыс. рублей у настоятеля церковного прихода в Ленобласти
Сегодня, 11:12
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Злоумышленник украл ценности на 720 тыс. рублей у настоятеля церковного прихода в Ленобласти

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Воры вынесли из дома мужчины пять наперсных крестов с полудрагоценными камнями и деньги.

В субботу, 20 августа, настоятель церкви обратилась к полицейским в Сланцевском районе Ленобласти. Мужчина рассказал, что неизвестные обокрали его квартиру.  Стражи порядка оценили ущерб в 720 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

По словам пострадавшего, злоумышленники вынесли из его дома пять наперсных крестов с полудрагоценными камнями на сумму 600 тыс. рублей. Захватили с собой грабители и 120 тыс. рублей. 

Сейчас стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv:  сотрудник школы Олимпийского резерва в Зеленогорске избил замдиректора.

Фото: Piter.tv

Теги: кража у настоятеля церкви, кража ценностей, полиция, сланцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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