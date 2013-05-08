Сотрудницы общежития СПбГУ подозреваются в продаже вещей, оставленных студентами

Информация передана полиции.

Студенты и выпускники Санкт-Петербургского государственного университета заподозрили двух сотрудниц 16-го общежития в продаже вещей, оставленных студентами в комнатах. Информация появилась в социальных сетях.

В понедельник, 6 сентября, в группе "Объявления СПбГУ : ПУНК, ВУНК, ДУНК" появился пост от Марии Пенгарт. Женщина решила подзаработать на чайниках, гладильных досках, этажерках, бокалах и не только. В комментариях под постом пользователи предположили, что женщина продает вещи, оставленные студентами в комнатах. Спустя пару часов в этой же группе появился другой пост о продаже вещей, но уже от Татьяны Лузиной.

В виртуальной приёмной исполняющий обязанности заместителя ректора по безопасности Дмитрий Грязнов заявил, что информация о продаже вещей студентов передана полиции Петродворцового района для проверки. Известно, что Татьяна Александровна Долгинцева — начальник участка отдела обслуживания общежитий. Марина Геннадьевна Пенгарт — завхоз 16-го общежития.

Ранее мы писали, что биоинформатики СПбГУ получили грант от фонда Цукерберга на развитие проектов.

Фото: Piter.tv