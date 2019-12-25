Биоинформатики СПбГУ получили грант от фонда Цукерберга на развитие проектов

Они стали первыми российскими учеными, получившими грант от фонда Цукерберга.

Биоинформатики Центра алгоритмической биотехнологии Санкт-Петербургского государственного университета получили грант от фонда Цукерберга на развитие своих проектов. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Первая программа SPAdes (Saint Petersburg Assembler) используется специалистами по всему миру в области геномики. Она способна фактически расшифровать генетический код. Вторая программа QUAST (Quality Assessment Tool) используется для определения качества геномных сборок.

Это уникальный грант, аналогов которому нет. Он является признанием значимости для мировой науки пакета программ, созданных нашей лабораторией. SPAdes и QUAST являются программами с открытым исходным кодом, и компаниям невыгодно поддерживать их финансово. Алла Лапидус, заместитель директора Центра алгоритмической биотехнологии Института трансляционной биомедицины СПбГУ

"Инициатива Чан – Цукерберга" (Chan Zuckerberg Initiative) – благотворительный фонд создателя Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан, созданный в 2015 году.

Ранее мы писали, что власти Петербурга выделят гранты на 14 социально значимых проектов.

Фото: пресс-служба СПбГУ