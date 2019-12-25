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Сотрудницы Дворца творчества в Выборге сшили маски с необычным дизайном
Сегодня, 10:25
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lizapoluda

Сотрудницы Дворца творчества в Выборге сшили маски с необычным дизайном

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Педагоги творчески подошли к средствам защиты.

Женский коллектив педагогов Дворца творчества в Выборге создал целую коллекцию креативных масок для защиты от COVID-19. Фотографии изделий разместили в официальном сообществе учреждения во ВКонтакте.

Сотрудницы продумали не только защитную функцию средств, но и их внешний вид. Из подручных материалов получились яркие и необычные маски, которые наверняка понравятся маленьким ученикам. 

Напомним, что Дворец творчества перешёл на удаленный режим работы с понедельника, 6 апреля.

Фото: ВКонтакте / dvorec.libhost

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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