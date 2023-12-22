Петербург налаживает торгово-экономическое сотрудничество с Танзанией

В рамках встречи в Торгово-промышленной палате Петербурга обсуждались вопросы развития сотрудничества между РФ и Танзанией. В мероприятии приняли участие более 100 предпринимателей. Встречу поддержал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Градоначальник уточнил, что подобные события предоставляют отличную возможность показать промышленный и экспортный потенциал Петербурга. Сотрудничество укрепляется в сфере поставок лекарств, медицинских изделий и продуктов питания. Местные предприниматели активно изучают рынки Марокко, Алжира, Туниса, Нигерии и ЮАР. Судостроение, энергетика, радиоэлектроника, агропромышленный комплекс и образование выделяются среди перспективных направлений сотрудничества.

По информации Смольного, Танзания является крупной страной с хорошими темпами роста ВВП. Однако взаимный товарооборот составляет менее 1% от общего объёма торговли Петербурга, а прямые поставки из северной столицы ограничены.

Местные компании готовы поставлять в Танзанию сельскохозяйственную технику и энергетическое оборудование. Также Петербург стремится расширить сотрудничество в области агропромышленного комплекса.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Pxhere