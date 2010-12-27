Работнице порта приглянулся брендовый портмоне посетителя

Девушку нашли по "горячим следам".

Сотрудники транспортной полиции накануне расследовали кражу кошелька жителя Ленобласти в петербургском порту. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по России и СЗФО, у мужчины похитили имущества на 60 тыс. рублей.

Известно, что в дежурную часть линейного отдела МВД на водном транспорте обратился мужчина, который заявил, что у него украли брендовый портмоне со стоки при прохождении контрольно-пропускного пункта в порту.

Розыск по "горячим следам" вывел службы правопорядка на 35-летнюю петербурженку, работающую в одной из организаций на территории порта. Как выяснилось, девушка заметила забытый кошелек и решила забрать его себе.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье "Кража". Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге задержали агрессивную группировку автоугонщиков.