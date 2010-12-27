В Петербурге задержали агрессивную группировку автоугонщиков

Выходцев с Кавказа подозревают в угоне элитных иномарок и в избиении сотрудника ДПС.

В Санкт-Петербурге в ночь на 14 марта задержали двоих уроженцев Грузии и уроженца из Дагестана, подозреваемых в угонах дорогостоящих иномарок. Как сообщает "Фонтанка", первой ниточкой к раскрытию серии краж послужила драка между сотрудником полиции и неизвестного, который отбился от него кастетом.

В отношении тройки злоумышленников Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Кража в организованной группе". Мужчинам вменяют сразу несколько эпизодов: угон автомобиля Lexus, Toyota Land Cruiser 200 и Mazda CX-5.

Известно, что банда орудовала на территории Выборгского и Приморского районов города. В ходе проведенного накануне обыска стражи порядка обнаружили у задержанных специальную аппаратуру для угона элитных иномарок.

Стоит отметить, что ГУ МВД заинтересовались угонщиками в феврале, когда старший лейтенант ГИБДД попытался остановить злоумышленников на аллее Поликарпова. Один из них вышел из машины и ударил сотрудника ДПС кастетом по лицу. После этого банда скрылась на черном Land Cruiser 200. Следствие предполагает, что нападавший является выходцем из Дагестана, которого задержали накануне.

Следственный комитет установил, что угонщик, избивший дорожного полицейского, ранее отбыл 13 лет в колонии за убийство, а один из соучастников из Грузии просидел за решеткой 8 лет за серию авторазбоев и за убийство.

Ранее Piter.tv писал, что в Ленобласти полиция поймала мужчину, отрезавшего жертве мизинец.