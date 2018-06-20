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Сотрудница почты из Петербурга победила в региональном конкурсе талантов
Сегодня, 16:58
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nastya960

Сотрудница почты из Петербурга победила в региональном конкурсе талантов

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В конкурсе "Музыкальная открытка" приняли участие сотрудники Почты России из 11 областей Северо-Западного региона.

Сотрудники Почты Северо-Запада посоревновались в непривычном для них деле – в пении и игре на музыкальных инструментах. Конкурс "Музыкальная открытка", который прошел в Петербурге, выиграла петербурженка. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Принять участие в конкурсе приехали почтальоны, водители, операторы связи, инженеры, юристы, программисты, начальники и заместители начальников отделений почтовой связи из 11 регионов Северо-Запада. Самой творческой посчитали ведущего инженера административно-хозяйственного отдела Санкт-Петербургского почтамта Ольгу Юринову.

Солист театра "Мюзик-холл" Александр Чернышев, который был в жюри, рассказал, что не ожидал такого серьезного творческого потенциала от работников почты.  

Я покорен артистизмом и самоотдачей конкурсантов, их высоким уровнем исполнения. Признаюсь, для меня это стало приятной неожиданностью.

Александр Чернышев

Ранее на Piter.TV: Воспитатель из Выборга победила в региональном конкурсе "Детские сады – детям".
Фото: Пресс-служба ФГУП "Почта России"

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Теги: конкурс талантов, музыкальный конкурс, почта россии, северо-запад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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