Воспитатель из Выборга победила в региональном конкурсе "Детские сады – детям"

Всего на конкурс было подано 239 заявок из всех районов Ленинградской области, определено 53 победителя.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось награждение победителей регионального конкурса специалистов системы дошкольного воспитания "Детские сады – детям". В церемонии, которая проходила в рамках IX Форума воспитателей Ленинградской области, принял участие губернатор региона Александр Дрозденко.

Всего на конкурс было подано 239 заявок из всех районов Ленинградской области, определено 53 победителя. В числе лучших – представительница Выборгского района.

Победителем конкурса в номинации: "Лучший воспитатель детского сада с педагогическим стажем менее 5 лет" (подноминация: "Лучший воспитатель групп раннего возраста с педагогическим стажем работы менее 5 лет") стала воспитатель детского сада №32 г. Выборга Мария Иванова.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО